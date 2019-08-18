КИНО

Фильм «Отпуск» российского режиссера получил приз фестиваля в Локарно

Победа для Антона Сазонова стала большой неожиданностью.

Фильм «Отпуск» российского режиссера получил приз фестиваля в Локарно
Режиссер Антон Сазонов Фото: официальная страница героя в FB

В швейцарском городе Локарно накануне завершился Международный кинофестиваль. Его проводили уже в 72-й раз. Награду за лучшую режиссуру получил Антон Сазонов, критики высоко оценили его короткометражный фильм «Отпуск», сообщает ТАСС.

Говоря о состоявшемся фестивале, он отметил, что победа стала для него «абсолютно неожиданной». Свою кинокартину в России режиссер в 2019-м показывать не планирует. Но у него есть большие планы относительно кинофестивалей будущего года.

Сазонов также собирается попробовать свои силы и в другой весовой категории кинематографа, сняв в ближайшем будущем полнометражный фильм.

«Есть несколько историй для полнометражного дебюта. Это то, над чем я работаю сейчас», — пояснил режиссер.

Международный фестиваль в Швейцарии проходил с 7 по 17 августа. Победителям вручают золотых, серебряных и бронзовых «леопардов».

Напомним, ранее стало известно, что работу российского режиссера Владимира Аленикова «Странники терпенья» номинировали на «Золотой глобус». Фильм попал в лонг-лист. Шорт-лист премии объявят лишь в конце года. Картину режиссер представил в минувшем году в канадском Монреале.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон Сазоновкинофестивалькороткометражное киноФильм "Отпуск"Швейцария

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фильм «Отпуск» российского режиссера получил приз фестиваля в Локарно
Интересно?
Поделись с друзьями: