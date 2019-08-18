Фильм «Отпуск» российского режиссера получил приз фестиваля в Локарно

В швейцарском городе Локарно накануне завершился Международный кинофестиваль. Его проводили уже в 72-й раз. Награду за лучшую режиссуру получил Антон Сазонов, критики высоко оценили его короткометражный фильм «Отпуск», сообщает ТАСС.

Говоря о состоявшемся фестивале, он отметил, что победа стала для него «абсолютно неожиданной». Свою кинокартину в России режиссер в 2019-м показывать не планирует. Но у него есть большие планы относительно кинофестивалей будущего года.

Сазонов также собирается попробовать свои силы и в другой весовой категории кинематографа, сняв в ближайшем будущем полнометражный фильм.

«Есть несколько историй для полнометражного дебюта. Это то, над чем я работаю сейчас», — пояснил режиссер.

Международный фестиваль в Швейцарии проходил с 7 по 17 августа. Победителям вручают золотых, серебряных и бронзовых «леопардов».

Напомним, ранее стало известно, что работу российского режиссера Владимира Аленикова «Странники терпенья» номинировали на «Золотой глобус». Фильм попал в лонг-лист. Шорт-лист премии объявят лишь в конце года. Картину режиссер представил в минувшем году в канадском Монреале.