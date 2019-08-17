КИНО

Российский фильм «Странники терпенья» попал в лонг-лист «Золотого глобуса»

Шорт-лист премии, в который попадут лишь 4-5 картин, станет известен в конце года.

Российский фильм «Странники терпенья» попал в лонг-лист «Золотого глобуса»
Режиссер картины Владимир Алеников Фото: globallookpress.com

Российская лента «Странники терпенья» стала номинантом на премию «Золотой глобус» как «Лучший фильм на иностранном языке». По словам режиссера Владимира Аленикова, картина вошла в лонг-лист.

Режиссер отметил, что узнал об этом несколько дней назад и «очень доволен». Что касается шорт-листа «Золотого глобуса», то его объявят лишь в конце нынешнего года. Он объединит  4-5 кинолент со всего мира.

В рамках премии картину «Странники терпенья» представят 18 августа в Лос-Анджелесе. По утверждению режиссера, о своем желании познакомиться с фильмом заявили уже 500 человек. Премьера картины состоялась примерно год назад в канадском Монреале, сообщает «Коммерсант».

У работы Владимира Аленикова уже есть несколько премий. Так, на Монреальском международном кинофестивале Майя Сопа, сыгравшая главную героиню, получила приз за лучшую женскую роль.

В основу фильма лег одноименный роман, где автор рассказывает об отношениях глухонемой актрисы и фотографа.

Напомним, недавно военная драма «Медное солнце» с участием Владимира Машкова стала номинантом международной премии Content Innovation Awards. Речь идет о сериале, который представили на телеканале НТВ в конце минувшего года. Имена победителей объявят в октябре, торжественная церемония состоится в Каннах.

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«Золотой глобус»лучший фильм на иностранном языкеноминация

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Российский фильм «Странники терпенья» попал в лонг-лист «Золотого глобуса»
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