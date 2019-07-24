Адвокат: «Чтобы стать Певцовой, Ольга Дроздова поменяет все документы»

В преддверии празднования серебряной свадьбы актриса с мужем решили еще раз сходить в ЗАГС.

Одна из самых прочных пар отечественного кинематографа — Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова — чуть больше двух недель назад заинтриговала своих поклонников новостью о своём визите в один из столичных ЗАГСов. На своей странице в Instagram Дмитрий дал лишь одну скромную подсказку: разводиться они не собираются, но что ещё это может быть, никто не мог даже предположить.

Этим утром актёр всё же раскрыл тайну. Оказалось, что за несколько месяцев до празднования 25-летнего юбилея их семейной жизни Дроздова решила взять-таки фамилию мужа.

«Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой», — написал Дмитрий под фото своей любимой супруги, а затем поздравил с днем ангела — днём святой равноапостольной княгини Ольги — её и всех, кто носит это имя.

Ради новой фамилии придётся повозиться с документами

О том, легко ли будет Ольге через столько лет после заключения брака взять фамилию мужа, мы спросили московского юриста, адвоката, специалиста по семейному праву Викторию Андреевну Дергунову (Пашкову).

— Сейчас она может поменять фамилию в общем порядке смены фамилий. Это можно было сделать при регистрации брака: жена могла взять фамилию мужа или наоборот, а также они могли сделать себе двойную фамилию путем присоединения фамилии мужа к фамилии жены. Если этого не было сделано сразу, то далее в любой момент на общих основаниях супруги могут изменить фамилию, написав заявление и заплатив госпошлину 650 рублей, — рассказала адвокат.

Всё не так уж и сложно. Сперва Ольга получит свидетельство о перемене имени (так оно называется), затем ей будет выдан новый паспорт. Уже с паспортом на фамилию Певцова она сможет поменять еще несколько самых важных документов.

— Есть определенный перечень документов, которые подлежат замене в связи со сменой фамилии. Это СНИЛС, водительские права, заграничный паспорт. Все остальные документы остаются действительны, они не аннулируются, и, предъявляя их где-либо, Ольге просто нужно будет показывать свидетельство о перемене имени.

Напомним, Певцов и Дроздова начали встречаться в 1991 году, когда вместе работали на съемках фильма «Прогулка по эшафоту», а расписались 30 декабря 1994 года. За эти годы они прошли путь от жизни в коммуналке с тараканами и мышами до всероссийской славы и звания Народных артистов РФ.

В 2012 году Ольга поддерживала мужа, когда скончался его старший сын Даниил Певцов. Для семьи смерть парня, так похожего на своего отца, стала большой трагедией, но вера помогла им справиться с горем. Сейчас Ольга и Дмитрий снимаются в кино, растят в любви 11-летнего сына Елисея, занимаются благотворительностью.