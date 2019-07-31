В «Гардемаринах 4» большая часть действий будет происходить на море

Работа над четвертой частью популярной киносаги в самом разгаре. Эпизоды снимают в Крыму, Переславле-Залесском, Санкт-Петербурге и Москве.

Режиссер Светлана Дружинина, которая снимает продолжение популярной киносаги «Гардемарины», рассказала, что в четвертой части мы увидим гардемаринов в море. Неожиданно… Три фильма морские офицеры скакали на конях, а тут — корабли.

Каких еще сюрпризов ждать от картины, корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказала пресс-секретарь режиссера Оксана Семенова.

Корабли времен Екатерины II и сцены морских баталий

В четвертой части «Гардемарин» зрители окунутся в эпоху императрицы Екатерины II и смогут понаблюдать за приключениями морских офицеров. Здесь все по-честному, без обмана: морские сцены режиссер Светлана Дружинина действительно снимает на воде — в Крыму.

«Эта часть киносаги задумывалась для того, чтобы гардемарины занялись своими прямыми обязанностями — пересели с лошадей и оказались на морской палубе. В Крыму проходят съемки морских баталий, большая часть из которых еще впереди.

Я не могу рассказать все хитрости создания фильма. Возможно, мы их раскроем после выхода картины, но могу сказать, что большая часть действий будет происходить на море. Пока в Крыму была отснята часть, которую Светлана Сергеевна называет «мир», а «война» по съемочному периоду будет чуть попозже», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro Оксана Семенова.

Актеры отказываются от каскадеров

Сценарий создатели картины держат в строжайшей тайне. Мы не знаем, будут ли гардемарины сражаться с пиратами или еще с кем-то. Но уверены, что делать они это будут очень натурально — без каскадеров.

«В морских сценах будет задействован Дмитрий Харатьян, а также появятся новые персонажи, которые будут принимать участие именно в морских баталиях. Все актеры проходят подготовку. Многие отказываются от каскадёров и выполняют все трюки сами. Это личный выбор актера. Если он готов взять на себя ответственность, то Светлана Сергеевна позволяет. Страхует, конечно, но позволяет. Кто именно работает без каскадера, пока мы не можем раскрывать», — продолжает собеседник портала Teleprogramma.pro.

«Роман Мадянов потряс съемочную группу»

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов влился в дружный коллектив гардемаринов на съемках четвертой части. Пресс-секретарь режиссера проговорилась, что у актера будет эпизодическая, но очень запоминающаяся роль.

«Впервые Дружинина работает с Романом Мадяновым. Он из маленькой роли умудрился сделать шедевр! Потряс и удивил всю съемочную группу. В общем, наши дебютанты справляются с задачей на высшем уровне: научились управлять лошадью, физическая подготовка отличная. Режиссер более чем довольна. У нас никаких сбоев, все по графику», — добавила Оксана.

Съемки картины стартовали в августе 2018 года в Переславле-Залесском, где создатели картины работали пять дней. С апреля по май 2019 работа развернулась на побережье Крыма. На полуостров создатели «Гардемарин» вернутся совсем скоро — в середине августа. Уже отсняты эпизоды в Петродворце, а сейчас работа кипит на «Мосфильме»: в павильонах построены декорации пещер.

Ждете продолжения знаменитых «Гардемаринов»? Как вы считаете, смогут ли создатели картины снять фильм не хуже, чем в 1987 году?