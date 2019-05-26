НОВОСТИ

«Все по-настоящему»: актеры в новых «Гардемаринах» наденут подлинные драгоценности

Художник по костюмам показал раритетные шедевры ювелирного искусства.

«Все по-настоящему»: актеры в новых «Гардемаринах» наденут подлинные драгоценности
Анастасия Макеева на съемках продолжения саги о гардемаринах. Фото: instagram.com/makeevan/

В Крыму продолжаются съемки продолжения саги о бесстрашных и благородных гардемаринах. В фильме главные роли играют не только основные актеры, полюбившиеся зрителям в первых сериях, но и «молодая гвардия» артистов, таких как Анастасия Макеева, Анна Семенович, Никита Пресняков, Дима Билан.

Художник по костюмам Игорь Дадиани приоткрыл тайну съемок и рассказал. как будут выглядеть актеры. По его словам, в фильме артисты наденут подлинные дорогие украшения. Некоторые аксессуары были изготовлены из золота и серебра на заказ по старинным эскизам, другие ювелирные изделия являются раритетными драгоценностями и отреставрированы специально для фильма. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«В нашем кино «Гардемарины – 4» все по-настоящему. Интерьеры дворцов Петергофа и Царского села, Зимнего Дворца, Шереметьевского Дворца в Кусково и, конечно, украшения, играющие в фильме важную, знаковую роль!», – написал дизайнер в своем профиле.

Напомним, дата выхода фильма «Гардемарины – IV» пока не известна. Как признавались сами актеры, исполняющие главные роли в фильме, продолжение трилогии не будет ремейком предыдущих картин. Новое творение Светланы Дружининой – автора первых «Гардемаринов», станет отдельным самостоятельным фильмом со своим сюжетом и драматургией.

Вам может быть интересно:

Анастасия Макеева о съемках в фильме «Гардемарины, вперед!»: «Это будет не ремейк, а отдельная история» Харатьян заявил, что не должен был играть роль Алеши Корсака в картине «Гардемарины, вперед!» Новые «Гардемарины»: как будут выглядеть герои в продолжении фильма

Тэги:

Гардемарины 4подлинные драгоценности на съемкахСветлана Дружининахудожник по костюмам Игорь Дадиани
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все по-настоящему»: актеры в новых «Гардемаринах» наденут подлинные драгоценности
Интересно?
Поделись с друзьями: