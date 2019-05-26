«Все по-настоящему»: актеры в новых «Гардемаринах» наденут подлинные драгоценности

В Крыму продолжаются съемки продолжения саги о бесстрашных и благородных гардемаринах. В фильме главные роли играют не только основные актеры, полюбившиеся зрителям в первых сериях, но и «молодая гвардия» артистов, таких как Анастасия Макеева, Анна Семенович, Никита Пресняков, Дима Билан.

Художник по костюмам Игорь Дадиани приоткрыл тайну съемок и рассказал. как будут выглядеть актеры. По его словам, в фильме артисты наденут подлинные дорогие украшения. Некоторые аксессуары были изготовлены из золота и серебра на заказ по старинным эскизам, другие ювелирные изделия являются раритетными драгоценностями и отреставрированы специально для фильма. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«В нашем кино «Гардемарины – 4» все по-настоящему. Интерьеры дворцов Петергофа и Царского села, Зимнего Дворца, Шереметьевского Дворца в Кусково и, конечно, украшения, играющие в фильме важную, знаковую роль!», – написал дизайнер в своем профиле.

Напомним, дата выхода фильма «Гардемарины – IV» пока не известна. Как признавались сами актеры, исполняющие главные роли в фильме, продолжение трилогии не будет ремейком предыдущих картин. Новое творение Светланы Дружининой – автора первых «Гардемаринов», станет отдельным самостоятельным фильмом со своим сюжетом и драматургией.