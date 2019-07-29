Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за выходные

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» за один уик-энд (26-28 июля) принес 40 миллионов долларов. Об этом сообщило Variety. Это рекордный показатель для оригинальных проектов этого лета.

По данным издания, кассовые сборы выше только у «Короля Льва» с его 75,5 млн долларов. А он, как известно, является ремейком знаменитого диснеевского мультфильма.

В российском прокате картина «Однажды в Голливуде» появится 8 августа. Она повествует о событиях, которые произошли на закате золотого века Голливуда, в 1969 году. В центре лихо закрученного сюжета – знаменитый актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которые пытаются найти свое место в изменчивом мире кино. В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Марго Робби.

Напомним, ранее мы писали о забавном эпизоде, произошедшем на съемочной площадке фильма. Брэд Питт, который играл роль профессионального каскадера, никак не мог припарковать старенький автомобиль. Актеру не помогли даже советы режиссера. Видео с этим казусом размещено в Сети.