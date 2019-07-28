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55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино

Голливудский актер продемонстрировал крайне неуверенное владение автомобилем.

55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Брэд Питт не слишком уверенно управляется с автомобилем Фото: Globallookpress.com

Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Помимо имени именитого режиссера, ленту отличает поистине звездный актерский состав — Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и многие другие.

В Америке премьера уже состоялась, а вот российские зрители смогут увидеть долгожданную картину лишь 8 августа. В Сети периодически появляются небольшие ролики, «слитые» членами съемочной группы и мгновенно получающие невероятную популярность в Интернете.

На одном из недавно появившихся роликов видно, как Брэд Питт, исполняющий в фильме роль крутого каскадера, с трех попыток не может припарковать роскошный ретро-автомобиль.

На видео ассистент режиссера дает актеру советы, но они не помогли. В комментариях поднялся настоящий бунт.

«И это ему досталась роль каскадера? Человеку, который не в силах припарковать старенькую машину??», «Мда, Брэд уже не тот», «А, так вот чем занимаются каскадеры», — писали зрители.

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55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
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