КИНО

Мэтт Деймон и Бен Аффлек спустя 22 года вновь поработают вместе

Как в старые добрые времена, звезды будут писать сценарий и сниматься в фильме.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек спустя 22 года вновь поработают вместе
Бен Аффлек и Мтт Деймон напишут сценрий к новому и снимутся в нем. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Звездный дуэт «Умницы Уилл Хайтинг» Мэтт Деймон и Бен Аффлек снова в деле. На этот раз в компании Николь Олофценер они адаптируют книгу Эрика Ягера «Последняя дуэль» и сами же сыграют в этой картине. Сюжет фильма — история о преступлениях, скандалах и судебных процессах во Франции XIV века, в которую оказался втянут средневековый рыцарь. Историческую драму снимет знаменитый Ридли Скотт.

Напомним, последняя совместная работа двух знаменитых актеров – душевная драма 1997 года «Добрая воля на охоте», где снимался также Робин Уильямс. При этом Ридли Скотт в последний раз снимал Деймона в фильме «Марсианин», пишет hollywoodreporter.

Кстати, эта новость должна обрадовать истинных поклонников Аффлека, ведь в последнее время  пресса все чаще писала о любовных неудачах и похождениях артиста. Последняя новость относительно личной жизни звезды заключается в том, что он закрутил роман со своей поварихой, которую специально нанял, став вегетарианцем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бен АффлекМэтт Деймонновый фильмРидли Скоттсценарий

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мэтт Деймон и Бен Аффлек спустя 22 года вновь поработают вместе
Интересно?
Поделись с друзьями: