Мэтт Деймон и Бен Аффлек спустя 22 года вновь поработают вместе

Как в старые добрые времена, звезды будут писать сценарий и сниматься в фильме.

Звездный дуэт «Умницы Уилл Хайтинг» Мэтт Деймон и Бен Аффлек снова в деле. На этот раз в компании Николь Олофценер они адаптируют книгу Эрика Ягера «Последняя дуэль» и сами же сыграют в этой картине. Сюжет фильма — история о преступлениях, скандалах и судебных процессах во Франции XIV века, в которую оказался втянут средневековый рыцарь. Историческую драму снимет знаменитый Ридли Скотт.

Напомним, последняя совместная работа двух знаменитых актеров – душевная драма 1997 года «Добрая воля на охоте», где снимался также Робин Уильямс. При этом Ридли Скотт в последний раз снимал Деймона в фильме «Марсианин», пишет hollywoodreporter.

Кстати, эта новость должна обрадовать истинных поклонников Аффлека, ведь в последнее время пресса все чаще писала о любовных неудачах и похождениях артиста. Последняя новость относительно личной жизни звезды заключается в том, что он закрутил роман со своей поварихой, которую специально нанял, став вегетарианцем.