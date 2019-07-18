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Бен Аффлек закрутил роман с прислугой

Актеру приписывают отношения с 26-летней Габриэль Конильо, которую он нанял в качестве повара.

Бен Аффлек закрутил роман с прислугой
По информации инсайдеров Бен Аффлек и его повар живут в его доме как супружеская пара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

46-летний голливудский актер Бен Аффлек, наконец-то оформивший официальный развод со своей женой Дженнифер Гарнер, переполошил свет неожиданной новостью. У него новый роман. Все бы ничего, дело, как говорится, житейское, но очередной пассией звезды стала 28-летняя Габриэль Конильо, которая работает у него в доме поваром.

Инсайдер издания NW, на которое ссылается сайт gossipcop.com, отмечает, что они сразу нашли общий язык друг с другом. В доме Бена Габриэль появилась тогда, когда актер все-таки предпринял попытку начать новую жизнь, став веганом. А повариха как раз и специализируется на растительных блюдах. Словом, ничего в этом мире не меняется — путь к сердцу мужчины остается прежним.

Теперь, по словам источников, Аффлек и Конильо живут под одной крышей как супружеская пара. Они ходят вместе за покупками, гуляют вдвоем. Вот только в ресторанах пара не была еще замечена ни разу. Впрочем, Бену это и не нужно, ведь Габриэль, по его мнению, готовит лучше любого звездного шеф-повара.

Напомним, эти отношения стали уже третьими по счету за последние два года. Сначала дамой его сердца была продюсер Линдси Шукас, которую он променял на модель Playboy Шону Секстон, но и с ней вскоре расстался. Так что к моменту знакомства с поваром он был совершенно свободен.

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Бен Аффлек закрутил роман с прислугой
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