Вышел трейлер фильма «Cats» по мотивам известного мюзикла

Авторы киномюзикла «Cats» переложили одну из самых знаменитых театральных постановок в мире на свой лад. По задумке сценаристов, в центре событий — ежегодный грандиозный кошачий бал.
В представленном трейлере зрители уже могут оценить самых красивых кошек-актрис, каждая из которых готова сражаться за статус королевы, достойной кошачьего рая. По сюжету, на бал собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что ее можно считать избранной.
Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.
Главные роли в ленте исполнили Тейлор Свифт и Идрис Эльба, а в качестве режиссера выступил оскароносный Том Хупер («Отверженные», «Король говорит»). В фильме также сыграли Иэн МакКеллен, Джеймс Корден, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон.
Напомним, «Cats» — одна из самых знаменитых постановок в мире от легендарного Эндри Ллойда Уэббера. Это спектакль-рекордсмен является самым «долгоиграющим» на английской и американской сценах театральным проектом. Сэр Эндрю — автор таких шедевров, как «Призрак Оперы», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Эвита», «Любовь никогда не умрет».