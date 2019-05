«Игра престолов» вдохновила Тейлор Свифт при написании альбома

Американская певица Тейлор Свифт первый раз за последние три года дала журналу интервью. О своем творчестве она рассказала изданию Entertainment Weekly. В 2017 году исполнительница выпустила свой шестой альбом Reputation. При создании этой пластинки она вдохновлялась одним произведением – сериалом «Игра престолов».

Певица начала смотреть его в 2016 году. И он буквально покорил ее. В основу многих песен альбома исполнительницы легли сюжетные линии «Игры престолов». К примеру, композиция под названием «Look What You Made Me Do» родилась под влиянием персонажа Арья Старк, а песня «King of My Heart» — сериальной пары Дейенерис и Кхала Дрого.

«Песни с этого альбома были наполовину основаны на том, через что я проходила, но подано это через фильтр «Игры престолов», – призналась в интервью певица.

Добавим, что перед пятой серией финального сезона сериала в Сети гуляет все больше слухов. Самый обсуждаемый – появление нового дракона. Поклонники полагают, что один из огнедышащих в сериале обзавелся потомством. Близка ли эта теория к истине удастся узнать только 13 мая – в день выхода нового эпизода «Игры престолов».