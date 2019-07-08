Беллуччи высказалась о тронувшем ее фильме Альмодовара «Боль и слава»

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась впечатлениями от просмотра последней ленты Педро Альмодовара «Боль и слава».

Беллуччи опубликовала в Instagram сделанный на Каннском кинофестивале снимок с исполнителем главной роли в фильме — Антонио Бандерасом.

«Я только что посмотрела отличный фильм Педро Альмодовара «Боль и слава».

Спасибо Педро, Пенелопе Круз, Антонио Бандерасу и другим актерам за этот волшебный и напряженный момент», — поделилась она.

Фильм рассказывает историю режиссера, пережившего упадок. Вся его жизнь и работа в кино представлены в виде серии встреч.

«Боль и слава» был представлен на фестивале в Каннах, его назвали одним из лучших фильмов киносмотра. Его также тепло встретили критики — на Rotten Tomatoes он получил рейтинг 87%.

Напомним, недавно Моника Беллуччи заявила о расставании с молодым бойфрендом Николя Лефевром. Актриса подчеркнула, что они продолжат общаться, но уже как друзья.