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Мамина мудрость: Муцениеце рассказала, как решает конфликты детей

Жена Павла Прилучного не скрывает: в семье она выступает миротворцем.

Мамина мудрость: Муцениеце рассказала, как решает конфликты детей
Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная актера из сериала «Мажор» Агата Муцениеце не только научилась сглаживать острые углы в конфликтах с мужем, но и выступает в качестве миротворца в детских ссорах. У пары подрастает шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия. И, по словам актрисы, ей не раз приходилось сталкиваться с их взаимными обидами и непониманием. Разумеется, в первую очередь ответственности и серьезности Агата требует от старшего ребенка. Но, в некоторых ситуация, проявляя мудрость и сдержанность, сохраняет нейтралитет.

«И я не знаю, если честно, братьев и сестер, у которых не было бы конфликтов. Это нормально, это отношения людей, и родителям нужно это понять и спокойнее к этому относиться. Я не вмешиваюсь, пока это не доходит до какого-то апогея», — приводит peopletalk слова Агаты Муцениеце.

При этом возлюбленная Павла Прилучного добавила, что учит своих детей решать все конфликты мирным путем. В беседах с малышами актриса старается объяснить им понятным и доступным языков, что любой спор всегда можно разрешить, если провести переговоры и найти компромисс.

Рассуждая о взаимоотношения с мужем, Агата призналась, что научилась с юмором относиться к ревности своего избранника, уточнив, что именно Павел всегда первым идет на мировую.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Мамина мудрость: Муцениеце рассказала, как решает конфликты детей
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