НОВОСТИ

Муцениеце объяснила происхождение слухов о третьей беременности

Актриса до сих пор не может похудеть после вторых родов.

Муцениеце объяснила происхождение слухов о третьей беременности
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Globallookpress.com)

Еще общаясь с подписчиками в Instagram супруга актера из сериала «Мажор» — Агата Муцениеце призналась: она не раз сталкивалась с домыслами и слухами о своей беременности. К подобному знаменитость относится с иронией и юмором. А Павел Прилучный и вовсе отметил, что редко обращает внимание на критику в социальных сетях, стараясь не читать, что пишут о нем хейтеры.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Агата Муцениеце рассказала, что значительно прибавила в весе после первой беременности. Сейчас Тимофею уже исполнилось шест лет. А их второму ребенку дочери Мии — три годика. За это время актриса смогла сбросить набранные килограммы, но к своему идеальному дородовому весу так и не вернулась.

«Перед первой беременностью весила 49 килограммов, а сейчас 54. Но все говорят, что эти пять кг не заметны. Главное, чтобы тело было подтянутым. Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: «Она беременна третьим!» Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего», – отметила Агата.

Ранее актриса признавалась, что ее муж всегда мечтал о большой семье. Вот только сама Муцениеце не готова спешить с рождением третьего малыша. По словам Агаты, их дети только-только подросли и у них с Пашей появилось больше свободного времени.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муцениеце объяснила происхождение слухов о третьей беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: