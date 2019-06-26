Муцениеце объяснила происхождение слухов о третьей беременности

Актриса до сих пор не может похудеть после вторых родов.

Еще общаясь с подписчиками в Instagram супруга актера из сериала «Мажор» — Агата Муцениеце призналась: она не раз сталкивалась с домыслами и слухами о своей беременности. К подобному знаменитость относится с иронией и юмором. А Павел Прилучный и вовсе отметил, что редко обращает внимание на критику в социальных сетях, стараясь не читать, что пишут о нем хейтеры.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Агата Муцениеце рассказала, что значительно прибавила в весе после первой беременности. Сейчас Тимофею уже исполнилось шест лет. А их второму ребенку дочери Мии — три годика. За это время актриса смогла сбросить набранные килограммы, но к своему идеальному дородовому весу так и не вернулась.

«Перед первой беременностью весила 49 килограммов, а сейчас 54. Но все говорят, что эти пять кг не заметны. Главное, чтобы тело было подтянутым. Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: «Она беременна третьим!» Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего», – отметила Агата.

Ранее актриса признавалась, что ее муж всегда мечтал о большой семье. Вот только сама Муцениеце не готова спешить с рождением третьего малыша. По словам Агаты, их дети только-только подросли и у них с Пашей появилось больше свободного времени.