ЗВЕЗДЫ

Колокольников посоветовал безработным коллегам торговать яблоками

Известный актер вспомнил, как когда-то заработал первые деньги.

Колокольников посоветовал безработным коллегам торговать яблоками
Юрий Колокольников дал коллегам неожиданный совет. Фото: globallookpress.com

За Юрием Колокольниковым прочно закрепилось звание одного из самых ярких актеров отечественного кино. Его природное обаяние, эффектная внешность и голливудская улыбка не могут оставить равнодушным, кажется, никого. К 38 годам в его творческой копилке cъемки в таких масштабных проектах, как «Игра престолов», «Перевозчик: Наследие» и «Телохранитель киллера».

Несмотря на звездный статус, Колокольников не забывает, как когда-то оказался в Москве без гроша в кармане. Как рассказал актер в новом выпуске программы «Однажды», он собирал яблоки, чтобы продать их на рынке.

«На «Мосфильме» потрясающий сад, построенный, я так понимаю, еще Мичуриным, еще в те годы. Просто невероятный. Там плодится яблок столько летом… Набрал себе мешок яблок. Пошел на рынок, сдал там. Бабушки какие-то, люди что-то продавали и я, значит, продавал эти яблоки», – поделился артист.

Колокольников отметил: его примеру стоит последовать коллегам, которые временно остались невостребованными в профессии.

«Кстати, всем рекомендую киношникам. Те, кто работают в кино, если у кого-то плохо с работой. Бывает такое, сейчас же все фрилансеры: сегодня есть – завтра нет», — говорит актер.

Новый выпуск программы «Однажды» НТВ традиционно покажет в субботу, в 16:20.

Юрий Колокольников в программе «Однажды» на НТВ
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актерНТВпограмма "Однажды"Юрий Колокольников

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Колокольников посоветовал безработным коллегам торговать яблоками
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