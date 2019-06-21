Колокольников посоветовал безработным коллегам торговать яблоками

За Юрием Колокольниковым прочно закрепилось звание одного из самых ярких актеров отечественного кино. Его природное обаяние, эффектная внешность и голливудская улыбка не могут оставить равнодушным, кажется, никого. К 38 годам в его творческой копилке cъемки в таких масштабных проектах, как «Игра престолов», «Перевозчик: Наследие» и «Телохранитель киллера».

больше по теме Козловский или Колокольников? Антигероем фильма о Джеймсе Бонде станет русский Впервые за последние 20 лет в бондиане снимется выходец из России.

Несмотря на звездный статус, Колокольников не забывает, как когда-то оказался в Москве без гроша в кармане. Как рассказал актер в новом выпуске программы «Однажды», он собирал яблоки, чтобы продать их на рынке.

«На «Мосфильме» потрясающий сад, построенный, я так понимаю, еще Мичуриным, еще в те годы. Просто невероятный. Там плодится яблок столько летом… Набрал себе мешок яблок. Пошел на рынок, сдал там. Бабушки какие-то, люди что-то продавали и я, значит, продавал эти яблоки», – поделился артист.

Колокольников отметил: его примеру стоит последовать коллегам, которые временно остались невостребованными в профессии.

«Кстати, всем рекомендую киношникам. Те, кто работают в кино, если у кого-то плохо с работой. Бывает такое, сейчас же все фрилансеры: сегодня есть – завтра нет», — говорит актер.

Новый выпуск программы «Однажды» НТВ традиционно покажет в субботу, в 16:20.