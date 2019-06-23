КИНО

Джилленхол рассказал, почему согласился сыграть в новом «Человеке-пауке»

За плечами актера более 50 фильмов, однако раньше в супергеройском кино он не принимал участия.

Джилленхол рассказал, почему согласился сыграть в новом «Человеке-пауке»
Голливудский актер Джейк Джилленхол Фото: globallookpress.com

В России 4 июля на широкий экран выходит очередной кинокомикс – «Человек-паук: Вдали от дома». Злодея по имени Мистерио в картине сыграл голливудский актер Джейк Джилленхол. Он рассказал, что согласился на эту роль во многом из-за самой истории, которую создали сценаристы, режиссер Джон Уоттс и студия Marvel, пишут «РИА Новости».

Накануне Джилленхол вместе со всей командой представил новый блокбастер в Лондоне. Нужно сказать, что за плечами Джейка больше 50 фильмов и несколько престижных премий, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Однако роль в супергеройском кино стала для него первой. Ранее в подобном жанре актер не пробовал себя.

Джейк Джилленхол. Фото
Джейк Джилленхол ранее не играл в супергеройском кино Фото: globallookpress.com

По словам 38-летнего Джилленхола, его ожидания оправдались сполна. Он получил огромное удовольствие от работы.

«Все люди, которые создавали эту историю, делали это хорошо. Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности. Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно. И это просто один из замечательных фильмов Marvel» — поделился своими впечатлениями актер.

Добавим, через несколько дней в России в кинотеатрах IMAX снова выйдет картина «Мстители: Финал». Но на этот раз поклонники увидят режиссерскую версию киноленты.

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"Человек-паук: Вдали от дома"MarvelДжейк ДжилленхолсупергероиЧеловек-паук

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Джилленхол рассказал, почему согласился сыграть в новом «Человеке-пауке»
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