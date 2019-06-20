КИНО

Marvel выпустит полную версию последних «Мстителей»

Во время монтажа создателям картины пришлось вырезать немало сцен. Но даже после этого фильм растянулся на три часа.

Marvel выпустит полную версию последних «Мстителей»
Marvel покажет полную версию «Мстителей» Фото: кадр из фильма «Мстители: Финал" (2019)

Кинолента «Мстители: Финал» вышла на широкий экран в конце мая. Создателям удалось заработать на картине 2,7 миллиарда долларов. Больше собрал в свое время лишь фильм «Аватар». Но, возможно, супергеройскому блокбастеру удастся обойти и его.

Фильм «Мстители: Финал» растянулся на три часа. И при этом множество сцен авторам картины пришлось вырезать. Однако недавно президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что поклонники киновселенной увидят полную версию фильма в кинотеатрах, пишет ComicBook.

«Это произойдет на следующей неделе», – заявил Файги.

Последний фильм Marvel стал лучшей картиной по версии MTV. Торжественная церемония состоялась накануне в Калифорнии. Киноленте удалось взять награду и в двух других номинациях – «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос).

Напомним, с самого начала супергеройский кроссовер ставил рекорды по кассовым сборам. Только за первый день поклонники купили билетов на 156,7 миллиона долларов.

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Marvel выпустит полную версию последних «Мстителей»
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