Marvel выпустит полную версию последних «Мстителей»

Во время монтажа создателям картины пришлось вырезать немало сцен. Но даже после этого фильм растянулся на три часа.

Кинолента «Мстители: Финал» вышла на широкий экран в конце мая. Создателям удалось заработать на картине 2,7 миллиарда долларов. Больше собрал в свое время лишь фильм «Аватар». Но, возможно, супергеройскому блокбастеру удастся обойти и его.

Фильм «Мстители: Финал» растянулся на три часа. И при этом множество сцен авторам картины пришлось вырезать. Однако недавно президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что поклонники киновселенной увидят полную версию фильма в кинотеатрах, пишет ComicBook.

«Это произойдет на следующей неделе», – заявил Файги.

Последний фильм Marvel стал лучшей картиной по версии MTV. Торжественная церемония состоялась накануне в Калифорнии. Киноленте удалось взять награду и в двух других номинациях – «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос).

Напомним, с самого начала супергеройский кроссовер ставил рекорды по кассовым сборам. Только за первый день поклонники купили билетов на 156,7 миллиона долларов.