Лучшим фильмом по версии MTV стали «Мстители: финал»

В калифорнийской Санта-Монике 17 июня состоялась 28-я церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards в области кино и телевидения. Ведущим мероприятия стал известный актер Закари Ливай.

В этом году главную награду церемонии получила картина «Мстители: финал». Также фильм получил признание в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей» — Тони Старк и Танос соответственно.

В категории «Лучший актер или актриса в кинофильме» победила Леди Гага ( «Звезда родилась»). Приз в той же номинации, но уже в области телесериалов достался Элизабетт Мосс за роль в нашумевшем сериале «Рассказ служанки».

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Неудивительно, что лучшим сериалом года члены жюри телеканала MTV назвали «Игру престолов», финальный сезон которого был показан весной этого года. Среди документальных кинолент отметили фильм под названием «Пережить Р. Келли» о знаменитом американском певце.

Полный список победителей опубликован на сайте телеканала MTV.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Железного человека из «Мстителей» может впервые сыграть женщина. Такую идею поддержал исполнитель главной роли — Роберт Дауни-младший.