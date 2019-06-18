КИНО

Лучшим фильмом по версии MTV стали «Мстители: финал»

Церемония вручения премии прошла накануне в Калифорнии.

Лучшим фильмом по версии MTV стали «Мстители: финал»
Постер к фильму "Мстители: финал"

В калифорнийской Санта-Монике 17 июня состоялась 28-я церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards в области кино и телевидения. Ведущим мероприятия стал известный актер Закари Ливай.

В этом году главную награду церемонии получила картина «Мстители: финал». Также фильм получил признание в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей» — Тони Старк и Танос соответственно.

В категории «Лучший актер или актриса в кинофильме» победила Леди Гага ( «Звезда родилась»). Приз в той же номинации, но уже в области телесериалов достался Элизабетт Мосс за роль в нашумевшем сериале «Рассказ служанки».

Неудивительно, что лучшим сериалом года члены жюри телеканала MTV назвали «Игру престолов», финальный сезон которого был показан весной этого года. Среди документальных кинолент отметили фильм под названием «Пережить Р. Келли» о знаменитом американском певце.

Полный список победителей опубликован на сайте телеканала MTV.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Железного человека из «Мстителей» может впервые сыграть женщина. Такую идею поддержал исполнитель главной роли — Роберт Дауни-младший.

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MTVкинопремияЛеди ГагаМстители: Финалпобедители
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Лучшим фильмом по версии MTV стали «Мстители: финал»
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