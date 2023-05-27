Андрей Ильин стал «нахлебником» в новом спектакле Театра имени Вахтангова

26 мая на сцене Театра Вахтангова состоялась премьера тургеневского спектакля «Нахлебник». Одну из главных ролей в постановке, собственно нахлебника, сыграл актер Андрей Ильин.

По словам режиссера Анны Горушкиной, пьеса поднимает важную тему того, что статус человека в обществе становится важнее, чем чувства и родственные связи.

«Людей, подобных главному герою спектакля, я называю чудаками. Чудаки – те, кто сохранил в себе душу, достоинство, просто внешне они не занимают много места в обществе. Они стараются не мешать другим жить: они способны принимать людей такими, какие они есть, способны жертвовать», - говорит постановщик.

«Главный герой – человек достойный, он многое мог бы сделать, многое изменить в жизни. Но он не выпячивает свои душевные достоинства. Для него важнее всего то, что он прожил жизнь любя, а значит, прожил ее не зря».