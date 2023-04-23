Людмила Максакова стала «королевой-матерью» в новом спектакле

23 и 25 апреля на Новой сцене Театра имени Вахтангова состоятся премьерные показы спектакля «Королева-мать». Главные роли в постановке исполняют народная артистка России Людмила Максакова и Владимир Логвинов. Режиссер-постановщик – Сергей Яшин.

Пьеса итальянского драматурга Манлио Сантанелли рассказывает о матери и сыне, которые давно не виделись и по стечению обстоятельств оказываются замкнуты в одной квартире. При этом они даже поговорить нормально не могут. Сын потерял все - жену, работу, жилье, а теперь еще и понимание матери. Их общение превращается в череду психологических дуэлей.

«Мы становимся свидетелями непоправимого непонимания близкими людьми друг друга и фатальных последствий этого противостояния. В медицине есть такой термин – сердечная недостаточность. Но есть и другая сердечная недостаточность, от которой страдает душа, потому что не может справиться с невозможностью родных услышать друг друга», - говорит Яшин.

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Билеты на премьерные показы уже раскуплены. Следующие спектакли намечены на 24 и 31 мая, 6 и 23 июня.