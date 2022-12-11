В Театре Вахтангова поставили спектакль об любви в СССР по книге современного автора

В Театре имени Вахтангова прошла премьера спектакля «Генерал и его семья» - по роману современного российского писателя Тимура Кибирова. Это произведение заняло второе место на литературной премии «Большая книга» в 2020 году.
Это семейная сага о временах позднего СССР, в которой поднимаются темы конфликта поколений, эмиграции и поиска своего предназначения.
«При всей притягательности глобальных тем, в центре нашего спектакля – история любви, которая в романе «Генерал и его семья» побеждает все исторические обстоятельства. В разные времена разворачивается великий сюжет отцов и детей, в разные времена есть место человеческому подвигу», - говорит режиссер постановки Светлана Землякова.
В спектакле заняты Максим Севриновский, Мария Волкова, Полина Рафеева и другие артисты театра.
Ближайшие даты показов: 15 и 28 декабря, 16 и 27 января.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».