В Театре Вахтангова поставили спектакль об любви в СССР по книге современного автора

В Театре имени Вахтангова прошла премьера спектакля «Генерал и его семья» - по роману современного российского писателя Тимура Кибирова. Это произведение заняло второе место на литературной премии «Большая книга» в 2020 году.

Это семейная сага о временах позднего СССР, в которой поднимаются темы конфликта поколений, эмиграции и поиска своего предназначения.