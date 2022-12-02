Анна Ковальчук и другие артисты Театра Ленсовета прочтут «Евгения Онегина» под музыку Чайковского

2 декабря в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа».

Автор идеи постановки Лариса Луппиан и режиссер Олег Леваков дали большую свободу артистам в исполнении пушкинских образов. В проекте заняты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Сергей Перегудов и другие. За музыку отвечает Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга.

«Театр решил представить зрителю силу и нежность пушкинского слова, соединив его звучание с великой музыкой Петра Ильича Чайковского. Прозвучат мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом», симфоний. На сцене голоса мастеров ленсоветовской сцены, читающих страницы романа, вступят в диалог с Симфоническим оркестром Капеллы», - говорится в анонсе спектакля.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Постановку покажу 2 и 3 декабря, а затем только 1 и 2 февраля.