Александра Урсуляк выступит в «Кабаре» Театра Наций

Знаменитый бродвейский мюзикл поставят в Москве в более серьезной форме.

С 12 по 15 мая в Театре Наций пройдет несколько премьерных показов мюзикла «Кабаре».

Спектакль поставил Евгений Писарев, уже покоривший публику своими «Шахматами». Однако в этот раз режиссер решил сделать не мюзикл, а музыкальную драму — без лампочек, перьев и водевильного флера. Герои постановки живут одним днем, убегая от социальных проблем и надвигающейся беды в нацистском Берлине 1930-х годов. Кабаре в данном случае является символом распада Германии.

«Поставить сегодня мюзикл «Кабаре» — это, безусловно, очень амбициозный шаг, ты вступаешь в невольное соревнование с великими и легендарными, которых все равно переплюнуть не удастся, — говорит Писарев. — Плюс это первая лицензионная постановка в Москве за всю историю мюзикла «Кабаре». С новой режиссурой, новой сценографией и новой хореографией».

Режиссер максимально приблизил персонажей к историческому контексту, начиная от немецкого белья и мебели того времени, до песен на немецком языке.

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Среди актеров заявлены Александра Урсуляк, Сергей Кемпо, Денис Суханов, Татьяна Владимирова и более 30 человек в роли танцоров и музыкантов.

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