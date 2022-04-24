Александра Урсуляк выступит в «Кабаре» Театра Наций

С 12 по 15 мая в Театре Наций пройдет несколько премьерных показов мюзикла «Кабаре».
Спектакль поставил Евгений Писарев, уже покоривший публику своими «Шахматами». Однако в этот раз режиссер решил сделать не мюзикл, а музыкальную драму — без лампочек, перьев и водевильного флера. Герои постановки живут одним днем, убегая от социальных проблем и надвигающейся беды в нацистском Берлине 1930-х годов. Кабаре в данном случае является символом распада Германии.
«Поставить сегодня мюзикл «Кабаре» — это, безусловно, очень амбициозный шаг, ты вступаешь в невольное соревнование с великими и легендарными, которых все равно переплюнуть не удастся, — говорит Писарев. — Плюс это первая лицензионная постановка в Москве за всю историю мюзикла «Кабаре». С новой режиссурой, новой сценографией и новой хореографией».
Режиссер максимально приблизил персонажей к историческому контексту, начиная от немецкого белья и мебели того времени, до песен на немецком языке.
Среди актеров заявлены Александра Урсуляк, Сергей Кемпо, Денис Суханов, Татьяна Владимирова и более 30 человек в роли танцоров и музыкантов.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.