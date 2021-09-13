Театр наций покажет лицензионный мюзикл «Кабаре» с Александрой Урсуляк и Юлией Пересильд

В новом театральном сезоне – 2021/22 Театр наций порадует зрителей тремя громкими премьерами на основной сцене. Это будут спектакли «На всякого мудреца» Константина Богомолова (по Островскому), «Мастер и Маргарита» от канадского режиссера Робера Лепажа и «Кабаре», поставленный Евгением Писаревым. Главные роли в последнем сыграют Александра Урсуляк и «космическая дива» Юлия Пересильд.

«Это будет первая в России лицензионная постановка знаменитого «Кабаре», разрешения на которую мы добивались не один год», — цитирует директора театра Марию Ревякину журнал «Театрал».

Напомним, «Кабаре» — это знаменитый бродвейский мюзикл, который рассказывает о романах молодой артистки, живущей в Берлине в 1930-е годы, во время прихода к власти нацистов. Ранее Театр наций объявил о кастинге в эту постановку актеров, которые умеют петь и танцевать. Прием заявок завершится 15 сентября.

Добавим, что Александра Урсуляк также занята в предстоящей постановке «Прыг-скок, обвалился потолок», премьера которой намечена на декабрь. Партнером актрисы выступит Артем Быстров.

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