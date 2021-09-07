«В красном платке и красных трусах!»: Исакова рассказала о своем новом образе в театре

С 6 сентября в Театре имени Пушкина стартовал показ нового спектакля «Костик», основанного на чеховской «Чайке». Правда, режиссер Дмитрий Крымов посмотрел на классическую пьесу не просто по-новому, а совсем экстравагантно. Насколько — можно понять из комментария актрисы Виктории Исаковой, которая играет в постановке главную роль Ирины Аркадиной.

В новом интервью артистка рассказала, что в начале репетиций режиссер заявил, что ее героиня не будет приезжать в свое имение в роскошных платьях: она у себя в деревне и надевает все старое, откопанное на старой мансарде.

«Из подбора я взяла куртку и платок, принесла какие-то треники. А дальше художник спектакля Валя Останькович нашла бешеную фуксию, что-то модифицировала и даже оставила те резиновые сапоги, в которых я репетировала. У моей героини получилось два с половиной костюма. И как раз во второй части Валя придумала нашу невероятную женщину в красном платке и красных трусах! В какой-то момент мы видим ее нижнее белье, — рассказала Исакова журналу «Москвич». — И в итоге Аркадина в красном платке, в красных трусах, с красным маникюром и с красной помадой — вся красная-прекрасная. При том, что Дмитрий Анатольевич постоянно говорил: «Не надо Чехова!» — это самая чеховская «Чайка» из всех, что я видела».

Актриса отметила, что понять этот спектакль можно, только посмотрев его. Даже от других работы Крымова он сильно отличается.

больше по теме В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялся сбор труппы Сбор был посвящен открытию 72 театрального сезона.

Виктория добавила, это этот режиссер вернул ей ощущение детства, когда только делаешь первые шаги и не знаешь, что с тобой будет дальше. По словам актрисы, театр для того и существует, чтобы вновь почувствовать себя ребенком.

Добавим, что новый спектакль «Костик» будет показан 7, 8 сентября и 8, 9, 10 октября.

Смотрите также: