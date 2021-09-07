«В красном платке и красных трусах!»: Исакова рассказала о своем новом образе в театре

С 6 сентября в Театре имени Пушкина стартовал показ нового спектакля «Костик», основанного на чеховской «Чайке». Правда, режиссер Дмитрий Крымов посмотрел на классическую пьесу не просто по-новому, а совсем экстравагантно. Насколько — можно понять из комментария актрисы Виктории Исаковой, которая играет в постановке главную роль Ирины Аркадиной.
В новом интервью артистка рассказала, что в начале репетиций режиссер заявил, что ее героиня не будет приезжать в свое имение в роскошных платьях: она у себя в деревне и надевает все старое, откопанное на старой мансарде.
«Из подбора я взяла куртку и платок, принесла какие-то треники. А дальше художник спектакля Валя Останькович нашла бешеную фуксию, что-то модифицировала и даже оставила те резиновые сапоги, в которых я репетировала. У моей героини получилось два с половиной костюма. И как раз во второй части Валя придумала нашу невероятную женщину в красном платке и красных трусах! В какой-то момент мы видим ее нижнее белье, — рассказала Исакова журналу «Москвич». — И в итоге Аркадина в красном платке, в красных трусах, с красным маникюром и с красной помадой — вся красная-прекрасная. При том, что Дмитрий Анатольевич постоянно говорил: «Не надо Чехова!» — это самая чеховская «Чайка» из всех, что я видела».
Актриса отметила, что понять этот спектакль можно, только посмотрев его. Даже от других работы Крымова он сильно отличается.
Виктория добавила, это этот режиссер вернул ей ощущение детства, когда только делаешь первые шаги и не знаешь, что с тобой будет дальше. По словам актрисы, театр для того и существует, чтобы вновь почувствовать себя ребенком.
Добавим, что новый спектакль «Костик» будет показан 7, 8 сентября и 8, 9, 10 октября.