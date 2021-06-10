Театр Пушкина поставил чеховскую «Чайку» по-новому с Викторией Исаковой

В конце июня Московский театр имени Пушкина выпустит спектакль «Костик». На самом деле, это все та же чеховская «Чайка», но режиссер Дмитрий Крымов постарался взглянуть на нее по-новому, поэтому и название другое.

Роль Аркадиной исполнит заслуженная артистка России Виктория Исакова, звезда фильмов «Мифы», «Трое», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и сериала «Эпидемия». Тригорина сыграет Александр Матросов, а самого Костика — Александр Дмитриев, известный по сериалу «Студия 17» и фильму «Крымский мост».

Первые показы спектакля — 23 и 24 июня — войдут в программу XV Международного театрального фестиваля имени Чехова. Далее постановку можно будет увидеть уже осенью — 6 и 7 сентября.

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