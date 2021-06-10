«В театрах с 17 лет»: Асмус назвала своего «крестного отца» в профессии

Помимо ролей в кино, Кристина Асмус успевает выходить на сцену театра. Блондинка служит в театре Ермоловой уже десятый год. В своем Instagram она напомнила фанатам, какие поставки с ее участием пройдут в ближайшее время, а также порассуждала о своем любимой работе.

«Я не могу жить без театра! Я готова, как говорил Табаков, даже деньги приплачивать, лишь бы выходить на сцену. Надеюсь, до этого не дойдет. Я работала в театрах с 17 лет. Сейчас в театре Ермоловой работаю уже 10-й год. Следующий сезон у меня юбилейный. И худрук Олег Меньшиков фактически мой крестный отец в профессии», — написала Асмус.

Напомним, в прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым после восьми лет брака. Она воспитывает дочь Настю, с которой живет в особняке в Подмосковье.

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