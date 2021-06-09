«Не поднимаю активность на бывшем и на нынешнем»: Асмус — о Харламове и новом возлюбленном

Судя по всему, актриса, которая в прошлом году развелась с юмористом, сейчас не одинока.

Актриса Кристина Асмус в Instagram призналась, что в ее жизни появился новый мужчина. Она написала пост, в котором выразила недоумение, почему на нее подписано так много людей. Сегодня у нее более четырех миллионов подписчиков. Как заметила звезда, она в соцсетях не обсуждает скандалы, не выкладывает без конца своего ребенка, чтобы собрать побольше лайков и просмотров.

«Не поднимаю активность на бывшем и на нынешнем тоже. Не пишу о всех своих больницах, угрозах, судах и даже обо всей своей работе не пишу. Не делаю нужные коллаборации и не тусуюсь с важными людьми. Не хожу на громкие мероприятия. Вообще не делаю сторис и посты иногда выкладываю два раза в неделю». Кристина Асмус

Как отметила актриса, она отказывается от множества предложений по рекламе и не ходит на топовые передачи. Даже когда ей тяжело, она предпочитает скрывать правду от всех. А вместо «майбаха» ей больше по душе съесть вкуснейшее мороженое в парке.

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Они были вместе восемь лет. У них есть общая дочь Анастасия. Звезды сохранили теплые отношения после развода.

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