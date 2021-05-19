«Была готова к тому, что провалюсь»: Лолита рассказала о своем выступлении в театре «Модерн»

В 2021 году певица Лолита пришла в театр «Модерн», чтобы играть на сцене в гоголевской постановке «Женитьба». В новом интервью 57-летняя артистка говорит, что ее не раз приглашали в спектакли, но она отказывалась, ссылаясь на гастрольную занятость. Для звезды неважно, насколько именит театр и режиссер. Главное — достойный сценарий.

Впрочем, к Юрию Грымову певица пошла охотно. Они знакомы уже 30 лет, но только недавно постановщик пригласил Лолиту в свой проект. Очевидно, присматривался к ней, отмечает звезда. Сама же она с удовольствием присоединилась к режиссеру, так как помнит его отличный клип для кабаре-дуэта «Академия» на песню «Баден-Баден». После той работы, у Милявской, по ее словам, была уйма неудачных клипов, поэтому она высоко ценит талант Грымова.

«Предложение сыграть в «Женитьбе» я приняла с благодарностью, хотя и с волнением. Оказалось, артисты театра не ожидали, что дисциплина — моя вторая сущность. Я требую ее от всех, и в первую очередь от себя. Все было как положено — шесть часов репетиций каждый день», — рассказала Лолита изданию 7days.

Сейчас она играет данный спектакль два раза в месяц, и постановка идет довольно успешно. Однако перед премьерой артистка внутренне готовилась к неудаче.

«Честно говоря, я была готова к тому, что провалюсь, хотя этого не произошло. Думала: ну и что тогда будет, корона с головы упадет? Так у меня ее и нет. Я равнодушна к проигрышам», — призналась Милявская.

Добавим, что ближайшие показы «Женитьбы» состоятся 20 и 21 мая, а вот в летней афише театра постановка пока не значится.

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