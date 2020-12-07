Три в одном: режиссер рассказал, каким будет спектакль «Женитьба» с участием Милявской

В январе театралов ждет любопытная премьера: в театре «Модерн» покажут спектакль «Женитьба» с участием певицы Лолиты Милявской. 57-летняя артистка сыграет Агафью Тихоновну. По словам художественного руководителя труппы Юрия Грымова, зрители увидят на сцене и драматическую, и комедийную актрису. Режиссер уверен в певице, так как уже много с ней (в свое время он снимал клипы для кабаре-дуэта «Академия»). Он назвал Лолиту харизматичной женщиной и максималисткой, что очень важно для театрально искусства.

больше по теме Юрий Грымов назвал систему присвоение званий народного и заслуженного артиста странной Режиссер считает, что творческие люди не должны сами хлопотать над получением официального признания.

Грымов раскрыл для зрителей некоторые детали готовящейся постановки.

«Начнется все с «Женитьбы» Гоголя, потом спектакль плавно перетечет в «Свадьбу» Чехова, а затем мы увидим «Женитьбу Бальзаминова» Островского. Удивительным образом это все сочетается: во-первых, это все комедии, а во-вторых, там никто никого не любит. Мне кажется, интересно посмотреть, как это существует на сцене вместе», — цитирует режиссера портал News.ru.

Грымов отметил, что никогда не меняет текст классиков и очередность сцен, но в этом спектакле зрителям будет предложен новый угол зрения на известные произведения. По его словам, постановка «будет звучать современно», ведь на дворе уже далеко не XIX век.

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