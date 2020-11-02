«Мечтала носить эти потрясающие платья»: Нетребко выступила в опере «Дон Карлос» на сцене Мариинского

Звезда сцены заметила, что это ее первое исполнение партии Елизаветы Валуа в родных стенах.

Оперная дива Анна Нетребко после выступления в Большом театре приехала в Санкт-Петербург. Здесь певица впервые вышла на сцену с партией в опере «Дон Карлос». Оказалось, что это одно из любимых произведений артистки, она его слушала в Мариинском театре, еще будучи студенткой.

«Никогда даже не думала, что я смогу спеть эту партию. Партия очень сложная, это вторая причина, почему она меня привлекает. Одна из самых сложных и неудобных для сопрано партий, мне пришлось над ней очень хорошо помучиться, прежде чем она начала становиться моей».

Нетребко накануне выхода на сцену вспомнила, как девочкой грезила о красивых театральных нарядах.

«Мечтала носить эти потрясающие платья, украшения, представляла себя принцессой. Вот сейчас я как бы воплотила мечту в реальность. Мариинский театр — это мой родной театр, я сделала здесь первые шаги профессиональные, — отметила дива. И призналась: «Сюда возвращаться для меня — огромная честь и радость».

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В свободное от репетиций и выступлений время Анна Нетребко старается посетить знаковые места Санкт-Петербурга. Например, вы выходные вместе с подругами она ездила в Пушкин, чтобы погулять по Екатерининскому парку.