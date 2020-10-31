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Яркая осень: Нетребко дополнила пальто цвета цикламена стильным беретом

Оперная дива прогулялась по Санкт-Петербургу.

Яркая осень: Нетребко дополнила пальто цвета цикламена стильным беретом
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперы Анна Нетребко находится в Санкт-Петербурге с гастролями. Певица вместе с мужем выступает на сцене Мариинского театра, а свободное от концертов и репетиций время посвящает прогулкам и посещению достопримечательностей.

Накануне Нетребко отправилась в музей-квартиру Александра Пушкина на Мойке. Для выхода в свет артистка облачилась в стильное пальто цвета цикламена, дополненное беретом.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Необыкновенная. А цвет идет», — заметила в комментариях певица Валерия.

«Анечка, шляпка супер!», — написала коллега по сцене Хибла Герзмава.

Нетребко осталась в восторге от посещения музея Пушкина, запечатлелась на память с сотрудниками учреждения, а потом отправилась гулять по вечернему Петербургу.

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