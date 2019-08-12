«Давление нормализовалось»: Валентин Гафт остается в больнице после инсульта

Жена актера, госпитализированного неделю назад, рассказала о его здоровье.

Госпитализированный 6 августа народный артист РСФСР Валентин Гафт чувствует себя хорошо. Об этом «РИА Новости» рассказала супруга актера, 71-летняя Ольга Остроумова. Она отметила, что давление ее 83-летнего мужа «нормализовалось», но выписываться ему пока еще рано — с этим вопросом решили не торопиться.

Ранее в сети появилась информация, что Валентин Иосифович скончался, но ее тут же опровергли. Актер перенес инсульт, но сейчас его состояние уверенно приходит в норму.

больше по теме Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери Ольга Елисеева в 2002 году покончила жизнь самоубийством.

Напомним, Валентин Гафт завоевал свою популярность ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…» и многих других. С 70-ых годов и по сегодняшний день работает в театре «Современник».

А вы помните блистательные работы Гафта в кино?