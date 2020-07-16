В первых рядах: московский театр «Сфера» опубликовал расписание спектаклей на август

Уже в следующем месяце столичным театрам можно будет открыть свои двери для зрителей.

Хотя московским театрам разрешили открыться в августе, далеко не все из них готовы показывать спектакли раньше осени. Но исключения есть — драмтеатр «Сфера» уже опубликовал расписание постановок на следующий месяц.

«Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы ваш визит был максимально безопасным и комфортным. Согласно Указу мэра Москвы, рассадка зрителей в зале будет осуществляться с рекомендованной социальной дистанцией», — сообщается на сайте театра.

Юбилейный для себя 40-ой сезон «Сфера» откроет 8 августа спектаклем «Затейник» про двоих мужчин с разной судьбой и, конечно же, про любовь.

9 августа будет показан трагифарс «Гиперболоид инженера Гарина», 14 августа — постановка «Раскас», 15 августа — трагикомедия «Дядюшкин сон» и далее по расписанию.

Касса театра начнет работу с 24 июля с 13 до 20 часов ежедневно, кроме понедельника.