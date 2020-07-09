Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Но вряд ли они будут готовы давать спектакли раньше сентября.

Московским театрам разрешено открыться с 1 августа. Радостную новость сообщил на пресс-конференции ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой. Он сразу добавил, что условием открытия будет заполнение лишь половины зрительного зала, но к сентябрю количество посадочных мест могут увеличить.

Напомним, ранее сообщалось, что театры откроются только в сентябре.

больше по теме Открытие кинотеатров в Москве переносится Эксперты считают, что 15 июля жителям столицы не удастся сходить в кино.

Сразу после заявления Швыдкого информационное агентство обзвонило ряд столичных театров с вопросом, готовы ли они открыться в августе. Большинство из руководителей трупп сообщили, что не планируют показ спектаклей раньше осени. У многих на август запланированы только сбор коллектива и репетиции.

Лишь директор Малого театра Татьяна Михайлова сказала, что учреждение готово принимать зрителей в последнем месяце лета, но только если будет на то соответствующее разрешение Минкульта и Роспотребнадзора. По ее словам, в театре готов репертуар, и артисты имеют большое желание выйти на сцену, но «отмашки» от контролирующих органов еще не было. Поэтому даже в Малом пока ориентируется на открытие 1 сентября.

Кстати, Мариинский театр в Санкт-Петербурге уже открыт с 7 июля и дает концерты при шахматной рассадке зрителей.