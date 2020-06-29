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В Сети покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова

В главных ролях Александра Захарова и Александр Збруев.

В Сети покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова
«Вишневый сад». Фото: Global Look Press

29 июня в 19 часов на сайте online.театр пройдет трансляция чеховского спектакля «Вишневый сад» в постановке «Ленкома» и Марка Захарова. В главных ролях: Александра Захарова, Александр Збруев и Антон Шагин.

Эта кинотеатральная версия была записана 24 ноября 2017 года. Известно, что Захаров не использовал полный текст пьесы Чехова, а составил свой, режиссерский вариант.

«Гордый и большой художник должен сказать, что ему все равно, что подумает зритель и что напишет критика, которую он не читает. И творение его не может всем понравиться. Тем более сейчас. А мне хочется, чтобы понравилось. И сейчас», — писал режиссер об этой постановке.

Добавим, что «Вишневый сад» был последним спектаклем, где репетировал Олег Янковский. Вместе с Александром Збруевым он был назначен на роль Гаева. Данная постановка посвящена его памяти.

Напомним, худрук и главный режиссер московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в сентябре прошлого года. Отечественная сцена тяжело переживала эту утрату.

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«Ленком»Антон ЧеховМарк ЗахаровтеатрТеатр "Ленком"
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