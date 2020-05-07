«Я из тех, кто из проблемы ищет возможности»: Евгений Дятлов высказался о кризисе театра

Актер театра и кино Евгений Дятлов дал интервью о собственном опыте самоизоляции. Журналисты напомнили артисту, что многие его коллеги в последнее время буквально кричат о помощи, предрекая гибель театральной сферы. Но он не поддержал этих упаднических настроений.

«Я из тех людей, кто из проблемы ищет возможности. Например, можно попробовать заняться творчеством на различных платформах, как это и делают многие мои коллеги, — ответил Дятлов порталу «Театрал». — Есть два выхода: либо кричать «Помогите!», либо потыкаться, где можно найти выход. Безусловно, государство должно поддерживать культуру в сложные моменты, но я не приветствую, когда люди становятся в изначально беспомощную позицию».

Актер высказался, что сейчас его коллегам нужно консолидироваться, искать новые формы сотрудничества и выходить с ними к зрителю.

Дятлов рассказал, что самоизолировался в своем доме вместе с семьей. Дискомфорта из-за этого он не испытывает. Артист убежден, что поле для деятельности можно найти и не выходя на улицу: в фильмах, книгах, видеочатах. Главное — чтобы у человека был внутренний запрос к действию и познанию мира. Сам Евгений, например, собирается прочесть романы Чака Паланика «Уцелевший» и Эльфриды Елинек «Алчность».