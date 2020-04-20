«Угроза вполне реальная»: Александр Калягин высказался о возможном исчезновении театров

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился к властям с просьбой поддержать театры в период эпидемии коронавируса. Его призыв адресован не только федеральному министерству культуры, но и региональным ведомствам.

«Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А эта угроза вполне реальная», — цитирует народного артиста ТАСС.

Причем Калягин призывает помочь не только государственным, но и частным театрам, без которых культурная жизнь России сильно обеднеет. От отметил, что в период вынужденной самоизоляции актеры и труппы не сидят без дела: создают онлайн-контент, который призван отвлечь аудиторию от негативных факторов карантина.

Руководитель СТД рассказал, что ситуация по России разная. В одних регионах уже разработаны планы по выходу из кризисной ситуации, а в других дела обстоят удручающе. Самое тяжелое положение — в Санкт-Петербурге. Там якобы было серьезно сокращено бюджетное финансирование, а потери от отсутствия продажи билетов никто не собирается компенсировать.

Калягин отметил, что после снятия карантина люди сразу побегут в театры, чтобы снять накопившийся стресс, и доходы учреждений культуры снова станут стабильными, но сейчас без поддержки они могут быть просто-напросто уничтожены.