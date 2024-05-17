Афиша Москвы: вечер современной хореографии и весенний велофестиваль

Весенний велофестиваль - хороший повод с семьей, друзьями и коллегами активно и позитивно провести выходной. С полудня и до 17 часов на Зубовской площади будет функционировать фестивальный городок (входы со стороны проезда Девичьего Поля и Большой Пироговской улицы). В нем участников будут ждать развлекательная программа и фуд-корт. В час дня стартует велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу - без машин.
Проехать можно будет на велосипеде или электровелосипеде (разрешено при соблюдении безопасного скоростного режима - не более 15 км/ч). Самокаты - под запретом. Дети младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослых. Всем рекомендуют использовать велошлем и перчатки для безопасности. Как подготовить велосипед и другие полезные советы для участников - на официальных страницах велофестиваля в соцсетях.
- 18 мая. 12.00 - 17.00.
- Бесплатно.
Спектакль 16+
В премьерном спектакле LA’Tеатр «Две дамочки в сторону севера» по одноименной пьесе Пьера Нотта играют Елена Ксенофонтова и Анна Якунина. В формально комедийном тексте объединены безудержный смех и глубокая печаль. Две неюные сестрицы едут захоронить прах матери, которая недавно скончалась. Эксцентричные дамочки странствуют на угнанном автобусе и оказываются в неожиданных местах: в морге, театре, полицейском участке, баре. Попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды и в итоге приближаются к осознанию собственной близости.
- Театр эстрады
- м. «Кропоткинская», Берсеневская наб., 20/2.
- 15, 31 мая. 19.00.
- От 800.
Концерт 12+
Фото: Иван Макеев/КП
В юбилейном концерте, посвященном 100-летию со дня рождения композитора Григория Пономаренко, участвуют звезды российской эстрады. В этот вечер споют: Олег Газманов (на фото), Аскар Абдразаков, Лариса Долина, Екатерина Гусева, Таисия Повалий, Елена Максимова, Александра Воробьева, Глеб Матвейчук, Виктор Рыбин и группа «Дюна», арт-группа «Сопрано Турецкого», группа «Кватро» и многие другие. Также в концерте примут участие артисты Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина»,
- ул. Воздвиженка, 1.
- 16 мая. 19.00.
- От 500.
Балет 12+
Проект «Мистерия» - это вечер современной хореографии, состоящий из трех одноактных балетов. Откроет вечер балет «Русские тупики» на музыку композитора Настасьи Хрущевой в хореографии Максима Петрова, балет - обладатель престижных театральных наград: «Золотая маска» и «Золотой софит». Продолжит программу балет «Монаксия» от режиссера-хореографа Дмитрия Масленникова. Партию главной героини исполнит ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова. Закрытием станет балет «Врубель. Демон» от режиссера-хореографа Александра Могилева. Это спектакль, основанный на реальной истории русского художника Михаила Александровича Врубеля. Роли исполнят: премьер Большого театра Игорь Цвирко, победитель шоу «Танцуй» на Первом канале Александр Могилев.
- «Геликон-опера»
- м. «Арбатская», ул. Большая Никитская, 19/16.
- 21, 22 мая. 19.00.
- От 3000.