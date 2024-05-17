Афиша Москвы: вечер современной хореографии и весенний велофестиваль

Весенний велофестиваль - хороший повод с семьей, друзьями и коллегами активно и позитивно провести выходной. С полудня и до 17 часов на Зубовской площади будет функционировать фестивальный городок (входы со стороны проезда Девичьего Поля и Большой Пироговской улицы). В нем участников будут ждать развлекательная программа и фуд-корт. В час дня стартует велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу - без машин.

Проехать можно будет на велосипеде или электровелосипеде (разрешено при соблюдении безопасного скоростного режима - не более 15 км/ч). Самокаты - под запретом. Дети младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослых. Всем рекомендуют использовать велошлем и перчатки для безопасности. Как подготовить велосипед и другие полезные советы для участников - на официальных страницах велофестиваля в соцсетях.

18 мая. 12.00 - 17.00.

Бесплатно.

Спектакль 16+

В премьерном спектакле LA’Tеатр «Две дамочки в сторону севера» по одноименной пьесе Пьера Нотта играют Елена Ксенофонтова и Анна Якунина. В формально комедийном тексте объединены безудержный смех и глубокая печаль. Две неюные сестрицы едут захоронить прах матери, которая недавно скончалась. Эксцентричные дамочки странствуют на угнанном автобусе и оказываются в неожиданных местах: в морге, театре, полицейском участке, баре. Попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды и в итоге приближаются к осознанию собственной близости.

Театр эстрады

м. «Кропоткинская», Берсеневская наб., 20/2.

15, 31 мая. 19.00.

От 800.

Концерт 12+