Афиша Москвы: «Дискотека. Хиты 80 - 90-х» и концерт Долиной

Предновогодний концерт «Дискотека. Хиты 80 - 90-х» решили сделать с танцполом, чтобы зрители могли подвигаться под ритмы молодости. В концерте споют легенды эстрады конца прошлого века: Андрей Державин и группа «Сталкер», Рома Жуков, Татьяна Овсиенко, Александр Серов, Алексей Глызин, Кай Метов, группа «Оризонт», Александр Айвазов, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», Ольга Зарубина, Игорь Наджиев и многие другие.

Ведущие концерта - Илона Броневицкая и Иван Ильичев. Создаем новогоднее настроение под песни «Не плачь, Алиса», «Мадонна», «Школьная пора», «Ты не ангел», «Зимний сад», «Надо влюбиться», «Я люблю вас, девочки», «На теплоходе музыка играет», «На белом покрывале января» и многие другие.

«Вегас Сити Холл»

м. «Мякинино»,

Международная ул., 12.

17 декабря. 19.00.

От 3000.

Лариса Долина и ее студенты

Певица представляет концертную программу со своими лучшими студентами в сопровождении биг-бенда в известном джаз-клубе. Лариса Александровна завкафедрой Московского государственного института культуры - готовит профессиональных артистов. Вот они и сама звезда будут выступать в этот вечер. Прозвучат самые известные мировые хиты.

Джаз-клуб Игоря Бутмана

м. «Таганская», ул. Земляной Вал, 76/21, стр. 1.

20 декабря. 20.30.

От 1500.

Музыкальный спектакль

В сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» справедливость и дружба торжествуют над коварством и жестокостью. Заслуженный артист Максим Аверин прочтет текст волшебной сказки. Фантастические сны оживут с помощью музыки Чайковского в исполнении Национального филармонического оркестра России и дирижера Александра Соловьева. История о смелости и благородстве, о любви, разрушающей злые чары, создаст новогоднее настроение уже в середине декабря.