«Снова привыкаю без тебя дышать»: Дмитрий Маликов выпустил новый клип

Песня «Мы еще встретимся» на музыку Владимира Чиняева.
Дмитрий Маликов

Девушка в клипе - Влада Веревко. Фото: кадр из клипа «Мы еще встретимся»

24 августа у Дмитрия Маликова вышел новый клип «Мы еще встретимся».

52-летний певец показал романтичную историю на улицах и крышах Москвы. В этом ему помогли режиссер Виктория Белякова и актриса Влада Веревко.

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Маликов поет о том, как важно уметь отпустить человека, если любовь не может продолжаться, но оставляет своему лирическому герою надежду на новую встречу с возлюбленной.

«Все стирает время как вода… Снова привыкаю без тебя дышать, - поется в песне. – Все, что не твое, ты не держи. Нам завтра надо просто дальше жить… С тобой».

Добавим, что кроме трека «Мы еще встретимся» в 2022 году Маликов выпустил музыкальные альбомы «Парад планет» и «Отражения».

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