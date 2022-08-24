«Снова привыкаю без тебя дышать»: Дмитрий Маликов выпустил новый клип

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Маликов поет о том, как важно уметь отпустить человека, если любовь не может продолжаться, но оставляет своему лирическому герою надежду на новую встречу с возлюбленной.

«Все стирает время как вода… Снова привыкаю без тебя дышать, - поется в песне. – Все, что не твое, ты не держи. Нам завтра надо просто дальше жить… С тобой».

Добавим, что кроме трека «Мы еще встретимся» в 2022 году Маликов выпустил музыкальные альбомы «Парад планет» и «Отражения».