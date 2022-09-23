«Потеряла сердце»: Валерия стала хозяйкой европейского поместья в новом клипе

23 сентября у певицы Валерии вышел новый сингл на музыку Максима Фадеева «Потеряла сердце». Артистка сразу же порадовала поклонников клипом к нему, представ в образе хозяйки загородного поместья где-то в Европе.

В музыкальном ролике у 54-летней певицы свой особняк, дворецкий и молодой садовник, у которого на фоне идиллической природы случается своя история любви. Но не с госпожой. Какие между ними отношения, становится понятно в конце видео.