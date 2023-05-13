Группа «Ленинград» выступит в «Лужниках» в сентябре 2023 года

Хотите видеть Сергея Шнурова не в соцсетях, а на сцене? Это можно. Группа «Ленинград» возвращается - 16 сентября у нее запланирован грандиозный концерт на московском стадионе «Лужники».

«Эпоха «Ленинграда» длится уже четверть века. Группа не останавливается и продолжает удивлять, будоражить и провоцировать самые противоречивые реакции. Это значит, что Сергей Шнуров, как никто другой, чувствует нерв современности и умеет ёмко, остро, и в то же время просто, спеть о самом насущном!» - говорится в анонсе концерта.

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Музыканты обещают исполнить как старые суперхиты — «В Питере пить», «Экспонат», «WWW», «ЧПХ», «Вояж», — так и новые песни, «злободневные, как сама жизнь».

Зрителей ждут бешеный драйв, адреналин, самые яркие позитивные эмоции и «сила крепкого русского словца».