«Конечно же, будут дуэты!»: Стас Михайлов присоединится к Григорию Лепсу и Эмину в шоу «Я нравлюсь женщинам»

8 марта в «Крокус Сити Холле» пройдет концерт «Я нравлюсь женщинам». На нем выступят сразу три артиста, которые смело могут приписать название шоу себе: Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Стас Михайлов.

«Вместе с Эмином и Стасом Михайловым поздравим прекрасную половину человечества с Международным женским днем! Каждый выступит со своей сольной программой, и, конечно же, будут дуэты!» — анонсировал Лепс в социальных сетях.

Организаторы концерта отмечают, что это шоу является идеальным подарком для любимой мамы или бабушки, для совсем юной девушки или серьезной дамы. Каждую зрительницу ждет фантастическое музыкальное представление, где одни из самых харизматичных артистов российской эстрады будут весь вечер петь свои хиты.

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Начало концерта — в 19:00.