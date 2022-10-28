Дробыш наконец-то назвал имя своей фаворитки среди артисток

Услышать живое исполнение этого и других синглов 29-летней певицы можно будет 25 ноября на большом сольном концерте Гузель Хасановой в московском клубе IZI.

Продюсер молодой звезды Виктор Дробыш, например, считает, что любители хорошей музыки просто обязаны оценить новую звезду.

«Я не понимаю вас. Еще одна крутая песня от Гузель. Еще одно классное творение от этой красивой девчонки. Я не знаю, что вас держит от того, чтобы не сойти с ума, не броситься на ее концерты, не скачать, не купить билеты. Я серьезно не понимаю вас, люди. Мне кажется, что у каждой девчонки, женщины, парня, мужчины должна быть любимая певица на языке, и имя ее Гузель Хасанова», — заявил Дробыш журналистам Teleprogramma.pro.

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