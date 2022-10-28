Дробыш наконец-то назвал имя своей фаворитки среди артисток

28 октября на цифровых музыкальных площадках состоялась премьера нового сингла молодой певицы Гузель Хасановой «На память». Девушка вновь затронула болезненную тему расставания, однако подошла к ней с другой стороны.
«Пожалуй, так о расставании я еще не пела. Здесь нет места злости, отвращению, беспокойству, сомнениям. «На память» звучит удивительно спокойно, нежно и тепло», — поделилась Гузель о новой песне.
Обложка сингла Гузель Хасановой «На память». Фото: предоставлено артисткой
Услышать живое исполнение этого и других синглов 29-летней певицы можно будет 25 ноября на большом сольном концерте Гузель Хасановой в московском клубе IZI.
Продюсер молодой звезды Виктор Дробыш, например, считает, что любители хорошей музыки просто обязаны оценить новую звезду.
«Я не понимаю вас. Еще одна крутая песня от Гузель. Еще одно классное творение от этой красивой девчонки. Я не знаю, что вас держит от того, чтобы не сойти с ума, не броситься на ее концерты, не скачать, не купить билеты. Я серьезно не понимаю вас, люди. Мне кажется, что у каждой девчонки, женщины, парня, мужчины должна быть любимая певица на языке, и имя ее Гузель Хасанова», — заявил Дробыш журналистам Teleprogramma.pro.
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