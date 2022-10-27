Uma2rman презентует клип, снятый в космосе

31 октября в московском Музее космонавтики состоится премьера клипа на песню «Звезды» группы Uma2rman, снятого в невесомости на Международной космической станции. Роскосмос поддержал идею музыкантов и помог в съемках видео на орбите Земли.

Госкорпорация сообщает, что космонавт-испытатель Сергей Корсаков, который в составе экипажа корабля «Союз МС-21» весной 2022 года отправился на МКС, снял ролик, который вошел в клип, а также исполнил песню «Звезды», аккомпанируя себе на гитаре. Инструмент ему на станцию доставили на грузовике «Прогресс МС-20» этим летом.