Uma2rman презентует клип, снятый в космосе

Uma2rman

Uma2rman и Сергей Корсаков на афише презентации клипа. Фото: roscosmos.ru

Музыканты на орбиту не летали, за них это сделали профессионалы.

31 октября в московском Музее космонавтики состоится премьера клипа на песню «Звезды» группы Uma2rman, снятого в невесомости на Международной космической станции. Роскосмос поддержал идею музыкантов и помог в съемках видео на орбите Земли.

Госкорпорация сообщает, что космонавт-испытатель Сергей Корсаков, который в составе экипажа корабля «Союз МС-21» весной 2022 года отправился на МКС, снял ролик, который вошел в клип, а также исполнил песню «Звезды», аккомпанируя себе на гитаре. Инструмент ему на станцию доставили на грузовике «Прогресс МС-20» этим летом.

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И вот 31 октября Uma2rman и Корсаков соберутся в Музее космонавтики, чтобы поделиться со слушателями впечатлениями от совместной работы и рассказать о съемках на орбите.

Роскосмос проведет прямую трансляцию этой встречи на своей странице «ВКонтакте». Uma2rman и Музей космонавтики тоже. Прямой эфир начнется в 19:00 по московскому времени.

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