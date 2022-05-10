Кристина Орбакайте даст перенесенный юбилейный концерт в свой день рождения

25 мая в «Крокус Сити Холле» состоится концерт Кристины Орбакайте, который не смог пройти 28 ноября 2021 года. Начало в 19 часов.

Певица напомнила своим поклонникам, что билеты, купленные на ее прошлогоднее шоу, действительны.

«Вы сможете получить ваши новые места на специальных стойках обмена непосредственно перед началом концерта, либо можете поменять их в любое удобное время в режиме онлайн. После того, как вы оставите заявку на сайте, ее обработают сотрудники MoscowShow и пришлют вам новые билеты», — сообщила Кристина в Telegram.

Напомним, концерт, о котором идет речь, является юбилейным, так как в 2021 году певице исполнилось 50 лет. 25 мая у нее день рождения, но в текущем году артистка будет отмечать 51-летие.

На концерте Орбакайте исполнит как новые песни, так и хиты прошлых лет. Зрителям обещают современное свето-музыкальное шоу и подтанцовку с фееричными костюмами.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.