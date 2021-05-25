«В кругу родных и близких друзей»: Кристина Орбакайте раскрыла, с кем отпразднует свой юбилей

Певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала, с кем отпразднует свое 50-летие. 25 мая поп-дива отмечает важный юбилей.

«Свое 50-летие встречу в кругу родных и близких людей. Планирую организовать шумную вечеринку». Кристина Орбакайте

Как отметила Кристина Орбакайте, главными гостями на ее празднике станут самые близкие люди. Это, безусловно, ее мать — примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, отчим — телеведущий и юморист Максим Галкин, а также трое детей. Дочка Клава и сыновья Никита и Дени, сообщает «Собеседник».

Ранее Кристина Орбакайте говорила, что уже дала советы своим друзьям о подарках для нее на 50-летие. Она рассказывала, что близкие люди порой интересуются и она с радостью делится, о чем мечтает на свой праздник. По словам певицы, она не собирается в чем-то ограничивать близких из одежды на юбилее. Каждый сможет прийти к ней на мероприятие, в чем посчитает нужным.

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