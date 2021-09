Как Полина Гагарина стала долларовой миллионершей, но не нашла женского счастья

Полина Гагарина — хрупкая блондинка с удивительным голосом. Пожалуй, одна из самых закрытых исполнительниц страны, ее имя редко мелькает в скандалах, даже разводиться с мужьями, а их у миниатюрной блондинки было два, она ухитряется без скандалов и обвинений.

Сегодня Гагарина входит в топ самых успешных звезд России по версии журнал Forbes. Ее доход составляет 6 миллионов долларов, а рейтинг популярности обходит Филиппа Киркорова, Егора Крида и многих других.

Как ей далось восхождение на вершину отечественного шоу-бизнеса и почему артистке никак не удается наладить личную жизнь — разбиралась Teleprogramma.pro.

Где родилась и выросла Полина Гагарина

Полина Гагарина появилась на свет 27 марта 1987 года в Москве. Семья была творческой наполовину — мать девочки Екатерина Мучкаева — балерина, к тому же она трудилась хореографом в московском модельном агентстве. А отец Сергей Гагарин работал врачом. Будущая артистка не раз вспоминала, что семья была дружная и сплоченная.

Такие чувства, как целеустремленность, стойкость и принципиальность Полина приобрела еще в детстве. Сегодня она со смехом вспоминает истории, когда наотрез отказывалась идти спать в новогоднюю ночь до прихода Деда мороза. Чтобы сладить с упрямицей, взрослым ничего не оставалось, как наряжаться в костюм главного волшебника страны, но и тут случались проколы. Бойкая девочка непременно узнавала под бородой дядю или дедушку и требовала перестать заниматься глупостями. Тем не менее выученные стихотворения малышка зачитывала на отлично.

В ее детстве были уютные посиделки за чаем с малиновым вареньем и бабушкиными пирогами и даже жизнь за границей. В первый класс будущая звезда отправилась в Греции.

Жизнь в Греции

В 1991 году маму Полины пригласили на работу в Грецию. Ее позвали в балетную труппу «Алсос» и упустить этот шанс было невозможно. Как и невозможно разлучиться с четырехлетней Полиной и тогда было решено, что девочка тоже отправится жить в страну эллинов.

Следующие три года жизни женщина с ребенком проживут на две страны, возвращаясь в Россию по праздникам, чтобы навестить отца и бабушку с дедушкой.

«С Грецией меня действительно связывает многое. В этой стране я провела первые годы жизни. В Афинах я пошла в первый класс, научилась читать, писать. Если бы не частные обстоятельства жизни нашей семьи, возможно, мы бы так и остались жить в Греции. Мне там было хорошо», — как-то рассказала артистка в одном из интервью.

За несколько лет жизни на Элладе девочка освоила местный язык и обзавелась друзьями. А в 1993 году пришла беда — в Москве скоропостижно скончался глава семейства. Отец Полины Гариной умер в результате сердечного приступа и жена с дочерью на некоторое время возвратились в РФ.

После смерти мужа Екатерина Мучкаева не стала разрывать контракт с греческой балетной труппой и снова увезла Полину за границу, но в дело вмешалась бабушка. Она настаивала, что внучка должна получить отечественное образование и в итоге забрала девочку к себе в Саратов.

В городе на Волге Полина не только продолжила учебу в школе, но и занялась музыкальным образованием. Бабушка сразу же приметила интерес девочки к пению и отдала ее в музшколу.

Но и в Саратове девочка задержалась не надолго, когда в Россию вернулась мать, она забрала дочку обратно в Москву и Полина продолжила образование в столице. Кроме средней школы, будущая звезда посещала музыкальную, а также театральный кружок. К 10 годам она прекрасно знала, что будет петь и видела себя исключительно на сцене.

Знали это и педагоги, а потому старались всячески развивать талант девочки, давать ей сольные партии в выступлениях. Мама не экономила на дочке и не не отказывала ей в приобретении дорогостоящих пластинок с музыкой мировых знаменитостей.

Первые шаги в творчестве

Мама не теряла надежду, что девочка будет не только петь, но и танцевать. Она отдала Полину в хореографическую студию, но путь в балет для юной Полины был закрыт из-за тяжелой комплекции. Девочка никогда не была худышкой и даже придя к знаменитости она первое время хвасталась аппетитными формами.

Учась в музыкальной школе будущая звезда российского шоу-бизнеса впервые испытала на себе боязнь сцены. На одном из экзаменов ей пришлось два раза начинать одну и ту же композицию на фортепиано. От напряжения тряслись тряслись руки, а все тело было сковано страхом. Это было еще одно важное открытие — инструменты сковывали артистку, а вот вокал, наоборот, дарил чувство полета.

Педагоги были восхищены силой голоса воспитанницы, экзамены она сдавала автоматом и в итоге в 15 лет закончила музыкальную школу экстерном. Получив аттестат поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства на факультет вокала. На втором курсе педагог Наталья Андриянова предложила Гагариной участвовать в музыкальном телепроекте «Фабрика звезд».

С этого момента начинается новый этап в жизни артистки.

Мало кто знает, но после окончания музыкального училища Гагарина поступила во МХАТ и окончила его с красным дипломом. Как признается сама артистка — этот выбор она сделала осознано.

«Потому что поняла: карьера музыкального артистка заключается не только в том, чтобы выйти на сцену и спеть. Я всегда восхищалась артистками, которые способны не только голосом будоражить сердца своих зрителей, но и заставляют слушателей поверить в историю», – объяснила певица в Instagram.

Полина Гагарина на «Фабрике Звезд»

На втором курсе музыкального училища в 2003 году девушка попадает на кастинг второго сезона «Фабрик Звезд». Она с успехом проходит испытание и во многом благодаря проекту формируется как артистка.

Шоу транслировали на Первом канале в прайм-тайм и молоденькую исполнительницу с пышными формами полюбили миллионы зрителей. А любить Гагарину было за что — ее голос выгодно выделялся на фоне остальных участников.

На молодую артистку обрушилась популярность- ее стали узнавать на улицах, признаваться в любви и, конечно же, делать замечания по поводу лишнего веса. Обратную сторону популярности она тоже узнала рано и долгое время страдала от издевок.

Гагарина победит на «Фабрике Звезд -2», исполнив несколько песен Максима Фадеева, но вот от сотрудничества с продюсером откажется. И тогда и сейчас артистка ведет свои дела самостоятельно, не связывая себя никакими обязательствами с продюсерскими центрами.

Самостоятельная карьера Полины Гагариной

В 2005 году артистка подписала контракт с лейблом АРС Records. А еще отправилась на международный конкурс «Новая волна», где заняла третье место. Поклонники уверены, что такой результат связан со здоровьем артистки — «Колыбельную» она исполняла с температурой под сорок.

В начале 2006 года Гагарина представит первый клип на песню «Я твоя» и еще ряд новых композиций. В сентябре в клубе Le Club состоялся первый сольный концерт Гагариной в Москве.

В 2007 году для артистки напишет песню Константин Меладзе — «Я тебя не прощу никогда» станет настоящим хитом и войдет в первый дебютный альбом «Попроси у облаков».

В 2008 году Полина Гарина споет дуэтом с коллегой по «Фабрике Звезд-2» Ириной Дубцовой. Они исполнят композицию «Кому, зачем?», которая очень быстро завоюет сердца меломанов и получит награду в номинации «Лучший дуэт» на премии «Муз-ТВ 2010».

В марте 2010 года вышел второй сольный альбом «О себе».

После Гагарина примет участие в украинском музыкальном шоу «Народная звезда — 4», а в 2011 году получит «Золотой грамофон» за песню «Я тебя не прощу никогда» от «Русского радио Украина».

В январе 2012 года вышел новый сингл «Спектакль окончен», который принесет ей победу в номинации «Лучший рингтон»на премии RU.TV.

За эту же композицию она получит статуэтку в «Золотом граммофоне» и станет лауреатом телефестиваля «Песня года 2012».

Свой второй «Золотой граммофон» артистка получит за песню «Нет», автором которой является Константин Меладзе.

Полина Гагарина на «Евровидении-2015»

11 марта 2015 года Первый канал объявил, что именно Полине Гагариной доверили представлять Россию на «Евровидении 2015». Перед этим в прессе ходили слухи об участии Наргиз Закировой в европейском конкурсе от России, но в планы вмешалась большая политика. Имидж России на политической арене переживал не лучшие времена и ставка была сделана на более универсально исполнителя.

Гагарина вышла на сцену с композицией «A Million Voices», которая принесла ей в первом полуфинале первое место.

В финале конкурса артистка набрала 303 балла и заняла второе место, уступив участнику из Швеции. Такие результаты пользователи рунета сочли нечестными и даже создали мем в честь серебра России на «Евровидении».

Девушку благодарили словами «Спасибо, что не первая», так как России было бы сложно принять у себя конкурс из-за проблем в экономике. Тем не менее, на концертах артистку именно как победительницу «Евровидения».

Выступление Полины Гагариной в Китае

В 2019 году на россиянку обрушилась очередная волна успеха, теперь заграничного. Она стала участницей китайского музыкального конкурса Singer и снискала славу талантливой исполнительницы среди китайских меломанов.

На шоу артистка исполнила полюбившиеся слушателям песни. В их числе были «Кукушка», «Колыбельная», «Спектакль окончен», а также «Катюша» и трек Кристины Агилеры Hurt. А для финала выбрала композицию Майкла Джексона USA For Africa – We Are the World.

Выступления дались Полине не просто — ее мучили боли в спине, но певица не стала отмечать танцевальную часть номера. В итоге угодила в больницу и один из выпусков прошел без нее.

В финале россиянка занимает пятое место. Победителем конкурса стал и без того популярный в Китае Лю Хуан.

Кстати, во время съемок Singer артистка регулярно в Россию к детям. В какой-то момент из-за частого пересечения границы в паспорте артистки не осталось свободного места для новых штампов. В итоге ей выдали вид на жительство в Китае и теперь певица может беспрепятственно пересекать границу или даже отправиться жить в Поднебесную. А приглашать артистку на концерты в Китай не спешат.

Что Полина Гарина делает сейчас

Сейчас артистка постоянно занята в съемках различных программ и подготовкой концертов. Она ездит в гастролями по стране и даже иногда снимается в кино. Один из последних сериалов с ее участием — «Бывшие», где исполнительница предстала в довольно откровенных сценах.

Периодически Полина делится с поклонниками в соцсети кадрами из личной жизни и некоторые видео вызывают массу вопросов, а порой и откровенное беспокойство фанатов. На одном из последних роликов артистка напевает странную композицию, издает непонятные звуки, имитирует игру на гитаре и высовывает язык. При этом 34-летняя звезда зачем-то расстегнула шорты.

Артистке тут же приписали несколько диагнозов: от алкоголизма до начинающейся анорексии.

Еще она занята воспитанием детей — у нее подрастают сын и дочь. По слухам сейчас у Полины Гагариной есть роман, но она тщательно скрывает от публики своего избранника.

Полина Гагарина, фильмы

Как признается исполнительница — кино — это новый опыт, который очень ей интересен, но на первом месте для нее все таки музыка. Тем не менее, артистка уже имеет внушительную фильмографию.

Полина Гагарина — актриса

Комедия «Одной левой» — София Серебрякова, главная роль,

«Заповедник» — играет саму себя,

«Бывшие-3» — писательница, алкоголичка Лена Берн, главная роль.

Полина Гагарина — дубляж и озвучка

«Монстры на каникулах» — Мэвис,

«Оз: Возвращение в Изумрудный город» — Дороти Гейл,

«Монстры на каникулах 2» — Мэвис,

«Трио в перьях» — сова Ольга,

«My Little Pony» — Буря,

«Папа-мама гусь» — утенок Лили,

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» — Мэвис,

«Птичий дозор» — чайка Бриджит,

«Тролли. Мировой тур» — Рокс,

«Полное погружение» — дельфиниха Мия.

Доходы Полины Гагариной

Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых артисток в российском шоу-бизнесе. По версии журнала Forbes в 2020 году она заняла второе место в рейтинге российских блогеров, заработав 0,89 миллионов долларов. В целом же ее доход за 2020 год составил 6 миллионов долларов. Если переводить сумму в российскую валюту, то это порядка 340 миллионов рублей.

Первый муж Полины Гагариной

Первого мужа артистка встретила во время учебы в школе-студии МХАТ. Она влюбилась в молодого актера и отвязного рокера Петра Кислова (знаком зрителю ролями в сериалах «Сеть», «Закрытая школа», «Бесстыдники»).

Парень был старше девушки на пять лет, но у пары нашлись общие интересы. В 2007 году влюбленные поженились, на тот момент Гагариной было 20 лет. В том же году появился первенец Андрей. В этот период артистка изменилась до неузнаваемости. Во время беременности она бесконтрольно ела и набрала почти 40 килограмм. Маленький ребенок, недовольство собой, расшатанные нервы — все это не добавляло счастья семейной жизни. К тому же муж пропадал на гастролях и давал поводы для ревности. Брак просуществовал три года и закончился разводом.

Артистка не любит вспоминать тот период своей жизни и вдаваться в подробности. Но Петр Кислов как-то признался, что сохранить семью не удалось, так как супруги были во многом похожи: оба прямолинейные, взрывные и упрямые.

Второй муж Гагариной Дмитрий Исхаков

Со вторым супругом — модным столичным фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина познакомилась во время фотосессии. Позже он признается, что опасался брать заказ, так как был наслышан от коллег, что работать со звездой очень непросто: она капризна и прямолинейна.

Все же Исхаков согласился провести фотосессию и даже уговорил модель отправиться с ним на чашечку кофе. Поначалу Гагарина была возмущена такой дерзостью, но потом ситуация стала ее смешить.

Три года фотограф и певица просто дружили, а потом милое общение переросло в нечто большее. В 2014 году молодые люди путешествовали по миру и отдыхали в Париже. На Мосту влюбленных Гагарину ждал сюрприз: Исхаков сделал актрисе предложение. Знаменитость ответила «Да».

Роспись состоялась в столичном Тверском загсе. Молодая семья отправилась в свадебное путешествие на Мальту.

Исхаков на 9 лет старше певицы и смог окружить ее заботой и подставить сильное мужское плече. Полина стала его первой супругой.

В первые годы брака артистка была по-настоящему влюблена в мужа. Она с удовольствием делилась, что Дмитрий не только любимый человек, друг, но и мудрый психолог и друг, который всегда приходит ей на помощь в трудную минуту.

Исхаков усыновил Андрея – сына Гагариной от первого брака, а в 2017 году у пары родилась дочка Мия.

Пара казалась счастливой, но и этот брак потерпел крушение. В 2020 году Гагарина объявила о разводе, процесс занял несколько месяцев и в 2021 году пара официально распалась. Дочка осталась с матерью.

Что именно стало причиной разрыва — снова осталось тайной. Но на этот раз в окружении пары поговаривают, что дело вовсе не в разнице характеров. Почвой для разлада послужил финансовый вопрос — Гагарина зарабатывала в 140 раз больше мужа.

Отношения Полины Гагариной с бывшими мужьями

Гагарина смогла сохранить цивилизованные отношения и с первым и со вторым мужем. Про Петра Кислова она не вспоминает, но и не противится, чтобы сын Андрей общался с отцом.

Алиментов с экс-супруга певица требовать не стала, так как в этом нет необходимости — ее доход оказался в разы выше дохода актера.

В случае с Дмитрием Исхаковым артистка тоже не стала выносить сор из избы. Она разорвала с мужем все трудовые отношения и уводила его из своей фирмы. В суде пара разделила общее имущество, которое приобреталось в основном за счет артистки.

Тем не менее, Дмитрий добавил Гагариной проблем и однажды запретил вывозить дочку Мию за границу. Но и эту проблему родители девочки смогли решить без огласки.

Чем занимаются дети Полины Гагариной

Андрей Кислов, сын Полины от первого брака, — предмет гордости матери. Певица не раз брала его с собой на концерты и даже выводила на сцену. Парень играет на фортепиано и помогает матери с выступлениями.

А вот четерыхлетнюю Мию артистка прячет от глаз поклонников, она считает, что слишком рано привлекать к девочке внимание. Известно, что малышка растет красавицей с большими бездонными глазами и ни в чем не знает отказа.

Как похудела Полина Гагарина

Те кто следят за карьерой Гариной наверняка помнят, что раньше она была девушкой с формами. Артистка не считала себя полной и была в целом довольна внешним видом, а вот в прессе то и дело проскальзывали намеки, что человеку публичному нужно тщательнее следить за фигурой.

Лишний вес, конечно был, и эти килограммы знаменитость приобрела во время беременности. Поэтому критика воспринималась особенно болезненно.

«Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов», — рассказывала артистка.

В какой-то момент певица поняла — надо меняться.

«Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: »Я так выглядеть не хочу»», — рассказывала Полина в интервью.

Сладкое, мучное, фаст-фуд, жирные блюда оказались под запретом. Худеть было сложно, постоянное чувство голода, срывы и недовольство происходящим. Но строгая диета, дробное питание и спорт дали свои плоды.

В конечном счете Полина не только сбросила половину веса, но сумела удержать его, что для большинства оказывается едва ли не сложнее.

Полина Гагарина рост и вес

При росте в 164 сантиметра артистке удается удерживать вес в 48 килограммов.

Полину Гагарину обвинили в плагиате

Незадолго до смерти Виктор Цой написал прекрасную песню «Кукушка». Композиция является одной из самых часто перепеваемых как любителями, так и профессионалами.

В 2011 году Ольга Кормухина записала свою версию «Кукушки», аранжировку сделал Алексей Белов. гитарист группы «Парк Горького» и по совместительству супруг певицы. Права на исполнение кавер-версии пара урегулировала с сыном покойного артиста, однако до регистрации аранжировки в Российском авторском сообществе (РАО) дело так и не дошло.

Спустя три года Константин Меладзе делает новую аранжировку «Кукушки», которую прозвучит в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь». Ее исполнит Полина Гагарина.

Кормухина сразу же заявит, что аранжировка украдена у нее, но в 2015 году не стала обращаться в суд, так как в России подобные дела рассматривались неохотно.

В октябре 2019 года рок-певица обратилась в суд. Была проведена эспертиза, в ходе которой специалисты определили, что версия Кормухиной — самостоятельное произведение, а Гагариной — нет.

Тверской суд Москвы зарегистрирован иск, но пока дело так и не сдвинулось.

Сын покойного Виктора Цоя выступил в поддержку Гагариной, заявив что не давал Ольге Кормухиной и ее мужу прав на создание аранжировки к песне, в то время как Полина Гагарина поет «Кукушку» на законных основаниях.

В свою очередь рок-дива намекнула, что сын Виктора Цоя либо не понимает сути вопроса, либо обладает избирательной памятью.

