Артур Пирожков представит поклонникам «Красивое тело»

16 февраля певец-обольститель Артур Пирожков, он же комик Александр Ревва, анонсировал свой новый трек «Красивое тело».

Даты релиза артист не назвал, ограничившись словом «скоро», зато показал несколько кадров клипа, который выйдет вместе с песней, открывая весенний сезон. В новом музыкальном видео Пирожков предстанет в роли фитнес-тренера в окружении парней и девушек, стремящихся к идеальной фигуре.

Поклонники певца уже в предвкушении нового хита. В конце концов, Ревва и без фитоняшек на подтанцовке может удивить красотой тела. Недавно он обнажился перед поклонниками на Мальдивах.

Напомним, у Артура Пирожкова имеются два студийных альбома и несколько статуэток «Золотого граммофона». В 2021 году певец выпустил пять синглов, один из которых является кавером на песню Димы Билана.

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